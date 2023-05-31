الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

لؤي السيد لـ"الدستور": إظهار المعالم السياحية فى "شوجر دادي" مقصود

لؤي السيد
لؤي السيد

أعرب السيناريست لؤي السيد، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى يتلقاها على فيلمه الجديد "شوجر دادي"، الذى يعرض حاليًا بدور السينما ويواصل صدارته لإيرادات شباك التذاكر منذ طرحه بدور العرض.

وكشف "لؤي" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" عن توقعه النجاح الكبير للعمل، منذ وضع الخطوط الأساسية لأحداثه، قبل بدء كتابته، مضيفًا أن المدة التى استغرقها فى الكتابة مرورا بالتحضيرات والتصوير حتى خروج الفيلم إلى النور كانت حوالي سنة.

ولفت “لؤي” إلى أنه يفضل هذه النوعية من السينما التي تعتمد على كوميديا الموقف، لأن الجمهور أصبح يبحث عن الأعمال الكوميدية أو بمعنى أدق يبحث عن «الضحكة» كما أن أبرز الأساسيات التى تسهم في نجاح هذه النوعية من الأفلام أن يكون هناك تجديد في الإطار الكوميدى وإطار الإفيهات المطروحة على المشاهدين، خاصة أن المصريين مشهورين بخفة الظل ومهمة إضحاك الجمهور ليست سهلة بالمرة، وكذلك مخرجي ومنتجي الكوميديا الناجحة هم الأصعب اقناعًا بفكرة جديدة وسيناريو مُحكم في الوسط.

"شوجر دادي" مناصفة بين جيلين مختلفين 

وأضاف "لؤي" أن الفيلم ينتمى إلى نوعية الكوميدية الممزوجة بالدراما العائلية، وله هدف معين ومناقشة أزمة مهمة وهي أزمة منتصف العمر.

وتابع: “العمل يعد بطولة مناصفة بين جيلين مختلفين، ويرصد قضايا اجتماعية بطريقة كوميدية بسيطة نظرًا لاختلاف الأجيال والتغيرات والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، مؤكدا أن إبراز المظاهر السياحية والجمالية فى مصر وتحديدا فى سهل حشيش بالغردقة، كان مقصودًا أثناء الكتابة والتحضيرات مع المخرج فى إطار تنشيط السياحة”.

سعيد بالتعاون السابع مع المخرج محمود كريم وتجمعنا كيميا خاصة

 وأشاد لؤي، بالعمل مع المخرج محمود كريم، الذى يعتبره بمثابة أخ وصديق مقرب خاصة أن هذا التعاون السابع بينهما، وينجح فى أن يجعل فريق العمل عائلة متماسكة، كونه لدية خبرة كبيرة، ويهتم بكل تفاصيل العمل، كما أعرب عن فخره بمشاركة نخبة كبيرة من ألمع النجوم فى الفيلم وعلى رأسهم النجمة ليلى علوى التى يتعاون معها للمرة الثانية بعد نجاح فيلم «ماما حامل»، والنجم بيومي فؤاد «تجمعنا كيميا خاصة» وهذا التعاون التاسع بيننا على المستوى السينمائي.

تفاصيل وأبطال فيلم "شوجر دادي" 

يناقش فيلم "شوجر دادي" فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

شوجر دادي
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