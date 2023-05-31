الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتابع تطوير العمل في مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة

محافظ دمياط
محافظ دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والمستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة وممثل الشركة المشغلة لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور " ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور وكذلك مديرى عدد من الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وتابعت "المحافظ " خلال الاجتماع منظومة العمل داخل مصنع أبو جريدة، وانتظام عملية توريد القمامة من المراكز والمدن الى المصنع لتنفيذ عملية التدوير، كما بحثت آلية تخطى كافة المعوقات التى تواجه تلك المنظومة وكذلك الموقف الخاص بمنظومة الحماية المدنية وصيانة المعدات من قبل الشركة المشغلة طبقًا لجدول زمني محدد.

كما ناقشت عدد من المقترحات المطروحة فى إطار الملامح المستقبلية للوصول إلى أفضل الأساليب والدراسات لرفع كفاءة منظومة العمل داخل المصنع بما يتفق مع الجوانب البيئية والاقتصادية والمعايير الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، مؤكدة على أهمية الإشراف المستمر على المنظومة بالكامل.

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