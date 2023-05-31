الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أشرف العشري يكشف أهمية المباحثات الفلسطينية بالعاصمة الإدارية الجديدة

الكاتب الصحفي أشرف
الكاتب الصحفي أشرف العشري

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن زيارة رئيس وزراء فلسطين محمد أشتيه، لمصر تأكيد لحرص الدولة المصرية وعلى مدار 75عامًا، على دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف “العشري” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية حور محمد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الزيارة شهدت أول مباحثات مع وفد رسمي بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يعكس التقدير الكبير للدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات لتوفير المزيد من الدعم والزخم للقضية الفلطسينية لضرورة إنهاء معانة الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

9 حقب وزارية شاركت بالاجتماع

وأشار "العشري"، إلى أن 9 حقب وزارية شاركت في المباحثات مما يعكس أن هناك رغبة مصرية لايصال رسالة للشعب الفلسطيني ولأمتنا العربية أن هناك رغبة باستمرار التواصل بايجابية على كافة المستويات لتوفير الرعاية الكاملة للشعب الفلسطيني.

أشرف العشري المباحثات فلسطين العاصمة الإدارية الجديدة الاتفاقيات 9 حقب وزارية

مواد متعلقة

جمال الكشكى: علاقة قوية ومترابطة بين فلسطين ومصر شعبًا وحكومة

مدبولى: من حسن الطالع أن تكون "فلسطين" محور أول مباحثات بالعاصمة الإدارية

باحث: مصر تدعم فلسطين من خلال التنمية المؤسسية (فيديو)

الأكثر قراءة

ظهرت بـ85.1%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

تحولت لـ"رماد".. تفاصيل حريق 20 محلا تجاريا بكوم أمبو فى أسوان (صور)

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

إحباط محاولة تهريب كمية من الأنصال المعدنية بجمارك بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة