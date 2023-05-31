أشرف العشري يكشف أهمية المباحثات الفلسطينية بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن زيارة رئيس وزراء فلسطين محمد أشتيه، لمصر تأكيد لحرص الدولة المصرية وعلى مدار 75عامًا، على دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف “العشري” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية حور محمد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الزيارة شهدت أول مباحثات مع وفد رسمي بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يعكس التقدير الكبير للدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات لتوفير المزيد من الدعم والزخم للقضية الفلطسينية لضرورة إنهاء معانة الشعب الفلسطيني على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

9 حقب وزارية شاركت بالاجتماع

وأشار "العشري"، إلى أن 9 حقب وزارية شاركت في المباحثات مما يعكس أن هناك رغبة مصرية لايصال رسالة للشعب الفلسطيني ولأمتنا العربية أن هناك رغبة باستمرار التواصل بايجابية على كافة المستويات لتوفير الرعاية الكاملة للشعب الفلسطيني.