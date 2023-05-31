الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير مغربية: 4 غيابات تضرب قائمة الوداد قبل مواجهة الأهلى

تدريبات الوداد البيضاوي
تدريبات الوداد البيضاوي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن أن البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني للوداد البيضاوي المغربي، استدعى 25 لاعبًا لقائمة فريقه التي ستسافر إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكر موقع البطولة المغربية أن قائمة الفريق الأحمر المسافرة إلى مصر سيغيب عنها ثلاثة لاعبين هم عماد الخنوس، أسامة فلوح وسامي العنابي، إلى جانب الحسين بنعيّادة، الذي سيغيب عن رحلة الفريق، بسبب خضوعه لبرنامج علاجي بمركز محمد السادس لكرة القدم.

وتتوجه بعثة الوداد نحو القاهرة، عصر الأربعاء، بعد آخر حصة تدريبية يخوضها الفريق في المغرب بملعب بنجلون.

ويستضيف الأهلي، نظيره الوداد، في مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال، والمقرر إقامتها يوم الرابع من يونيو المقبل، على استاد القاهرة الدولي، قبل أن يحتضن ممثل الكرة المغربية، مباراة الإياب، على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، يوم الحادي عشر من الشهر ذاته.

وحقق الوداد فوزًا مهمًا وثمينًا على ضيفه المغرب التطواني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المغربي.

ورفع الوداد رصيده لـ56 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق بينه وبين الجيش الملكي "المتصدر" إلى نقطة واحدة، معززًا حظوظه في المنافسة على لقب الدوري لهذا الموسم.

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