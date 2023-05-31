غدًا.. بدء تشغيل البوابات الإلكترونية الجديدة فى المتحف المصرى

قال د.على عبدالحليم، مدير المتحف المصري بالتحرير، إن المتحف سينفّذ بداية من الغد، وبشكل كلي دفع رسوم التذاكر إلكترونيًا وإيقاف التعامل النقدي عند دخول الجمهور، مؤكدًا أنه تم تفعيل التجربة منذ 28 مايو الجاري، فالمَتحف لديه 3 منافذ لتَحصيل الرسوم: "بدأنا بمنفذين للدفع الإلكترونى ومنفذ للتعامل النقدي وبداية من غدٍ الخميس ستستقبل المنافذ الثلاثة القادمين لشراء التذاكر إلكترونيًا ووقف التعامل النقدي (كاش) بشكل نهائي.

وأضاف عبدالحليم، لـ"الدستور"، أن التجربة الجزئية التى قام بها المتحف للدفع الإلكتروني لم تسفر عن أي آثار سلبية من ناحية إيرادات المتحف، بل استطاع الدفع الإلكترونى التحكم في هذه الإيرادات، كما أن هناك ترحيبا من زوار المتحف لعملية الدفع الجديدة، خاصة أن مزاياه عديدة أهمها أمان الأشخاص عند تعاملهم الإلكتروني.

10 آلاف زائر للمتحف المصري خلال شهر

وشدد عبدالحليم على أنه منذ شهر ونصف الشهر تم إخطار شركات السياحة بمواعيد وقف التعامل النقدي في عمليات الدخول، وأنه سيتم شراء التذاكر بوسائل الدفع الإلكترونى، لتكون لديهم المدة الكافية لحجز تذاكرهم، كما أن المرشدين السياحيين عند تعاملهم مع المتحف يقوموا بشراء التذاكر ببطاقة الدفع (فيزا بنكية)، لافتًا إلى أن الشهر الماضي استقبل المتحف المصري نحو 10 آلاف زائر.

وطالب مدير المتحف المصري بضرورة أن تساير المؤسسات الحكومية توجه الدولة نحو التحول الرّقمي واستخدام الطرق الذكية عند التعامل مع هذه الكيانات الرسمية.

كانت وزارة السياحة والآثار قد أخطرت شركات السياحة الراغبة في شراء تذاكر مجمّعة لعملائها لدخول المتاحف والمواقع الأثرية بأن يكون السداد حصريًا عن طريق التحويلات البنكية ولن يُقبل أي سداد نقدي مباشر لإتمام عملية الشراء.