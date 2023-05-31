مرفق الكهرباء: 3 حالات لا بد من تبليغ المواطنين عنها سريعًا

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية مستهلك مرفق الكهرباء بكل القواعد المنظمة لحقوق وواجبات المشترك، ويوضح هذا المنشور الحالات التي يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء عليها.

يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خلال خدمة معرفية يقدمها عن طريق نشر مجموعة من المعلومات الاسترشادية عن الإجراءات التي يجب اتباعها في حال حدوث أي خلل أو عطل مفاجئ أو انقطاع في التيار الكهربائي وهى كالاتي:

1- حدوث عطل أو ماس في العداد.

2- زيادة الأحمال بالوحدة الخاصة بالمشترك للحفاظ على سلامة المواطنين.

3- فى حالة تغيير نوع النشاط من منزلي الى تجارى او العكس.

يأتي هذا في إطار الدور الذي يقوم به جهاز تنظيم مرفق الكهرباء كمسؤولية اجتماعية تجاه المواطنين لرفع الوعي لديهم بأهمية صيانة ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين مستوى استخدام الأجهزة الكهربائية المنزلية، وترشيد استهلاكها.

كما يؤكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء دوره المهم في تعزيز المعرفة لدى المُشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، مؤكدًا أن تعزيز المعرفة لدى المشتركين تتم عن طريق نشر مجموعة من المعلومات الاسترشادية عن كيفية اتباع إجراءات الحصول على الخدمات الإدارية المتعلقة بالمشتركين داخل إدارات الكهرباء التابعة لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، وآليات الحصول على الخدمات المتعلقة بالخدمة المقدمة من قطاع الكهرباء إلي جمهور المشتركين.