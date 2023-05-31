الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الكشكى: علاقة قوية ومترابطة بين فلسطين ومصر شعبًا وحكومة

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال الدكتور جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن هناك علاقة قوية ومترابطة بين فلسطين ومصر شعبًا وحكومة.

 

العلاقات المصرية الفلسطينية

وأكد الكشكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر كانت وما زالت تدعم القضية الفلسطينية في المحافل المحلية والدولية. 

وأضاف في حديثه، أن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني لمصر لها أهمية كبرى لدى الجانبين، حيث تهدف هذه الزيارة تعزيز التفاهم والتعاون مع الجانب المصري.

وتابع: "هذه الزيارة تخلق سبل تعاون جديدة بين الدولة المصرية والفلسطينية، وبالفعل تم عقد الكثير من الاتفاقيات والبروتوكولات في شتى المجالات، لمحاولة تنمية فلسطين التي تعاني من تخريب قوات الاحتلال المستمر".

 

المنح المصرية لفلسطين

واستطرد: "القاهرة تقدم الكثير من الدعم لفلسطين، والدليل على ذلك توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة إعمار فلسطين، مع توفير منح دراسية للطلاب الفلسطينيين".

جمال الكشكي العلاقات المصرية الفلسطينية القاهرة الإخبارية الأهرام العربي الترابط في العلاقات

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