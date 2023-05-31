رسميًا.. أستون فيلا يعلن رحيل أشلي يونج عن صفوف الفريق

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن لاعب الفريق أشلي يونج سيرحل عن الفريق بنهاية عقده في 31 يونيو المقبل.

وكان صاحب الـ 38 عامًا قد انضم مجددا إلى أستون فيلا في عام 2021 بعد أن توج مع إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي.

وذكر نادي أستون فيلا في بيان أصدره اليوم الأربعاء: "يمكن لنا الإعلان عن أن أشلي يونج سيرحل بنهاية عقده".

وأضاف: "الجميع في أستون فيلا يودون التقدم بخالص الشكر لآشلي على خدماته للنادي ونتمنى له كل التوفيق في أهدافه المستقبلية".

وكان يونج قد شارك في أكثر من 100 مباراة مع فريق واتفورد قبل الانضمام إلى أستون فيلا عام 2007.

وانضم يونج إلى مانشستر يونايتد عام 2011 وقضى معه تسعة أعوام اعتلى خلالها منصات التتويج في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية والدوري الأوروبي.

وانضم يانج إلى إنتر ميلان عام 2020 وأصبح ثالث لاعب إنجليزي يعتلي منصة التتويج بالدوري الإيطالي بعد جيمي جريفز وجيري هيتشنز في عام 1963.

وخاض يونج، الذي شارك في 39 مباراة مع المنتخب الإنجليزي ويمكنه اللعب كظهير أيسر أو كجناح أيسر، 32 مباراة في الموسم الماضي، وقد شارك مع أستون فيلا في إجمالي 250 مباراة خلال فترته مع الفريق.