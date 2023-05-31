الأربعاء 31 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عميد "آثار القاهرة" الفائز بجائزة الدولة: سعيد بتقدير الدولة للعلماء والباحثين

عميد آثار القاهرة
عميد آثار القاهرة

قال الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، والفائز بجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية، إن الحصول على الجائزة يعتبر تتويج من الدولة المصرية لمسيرة كبيرة من العمل والجهد، حيث شغل منصب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة منذ ٤ سنوات، وكان وكيلا للكلية المدة ٦ سنوات وملحق ثقافي لمصر بطشنقد لمدة ثلاثة سنوات، وأشرف على حوالي ١٥٠ رسالة ماجستير ودكتوراة، وناقت ٢٠٠ رسالة ماجستير ودكتوراة داخل مصر وخارجها، وعضو بلجنة تاريخ الآثار في المجلس الأعلى للثقافة.

وتابع عميد كلية الآثار جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه حصل علي جائزة اوزبكستان من الطبقة الأولى بمرسوم رئاسي في أغسطس لعام ٢٠٢٠، وأمين لجنة الترقيات بكلية الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات لدورة ٤٠، كما شغل منصب ممثل وزارة التعليم العالي بالجنة التنسيقية للمتاحف ، مضيفا أن قام بالتدريس بـ١٢ جامعة مصرية و١٦ جامعة خارج مصر ألقى بها المحاضرات ودرس بها، كما قام بنشر ١٨ كتاب علمي، و٤٧ بحث علمي في مجالات علمية محكمة، و٧١ بحث علمي في المجالات الثقافية.

ووجه الدكتور أحمد رجب الشكر للدولة التي تشجع الباحثين والعلماء دائما على استكمال مسيرتهم العلمية عن طريق منح المتفوقين الجوائز، وهذا ما ينمي داخل أساتذة الجامعات والباحثين العزيمة لبناء تاريخ قوي في مسيرتهم التعليمية حيث أن من ضمن الشروط الأساسية في الحصول على جائزة دولية هي العمل والجد والاجتهاد لسنوات عديدة.

ومن جهته، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها، وتُفسح المجال أمام أساتذتها وباحثيها للمشاركة والمنافسة في مختلف المجالات، وتدفع المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية، وتدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، وتُخضعهم لمعايير صارمة في الاختيار والترشيحات للجوائز في مختلف المجالات، والتي يضعها مجلس الجوائز بالجامعة.

آثار القاهرة الاجتما الاخ الأعلي للثقافة الاجتماعية التعليم العالي الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثا الدكتور محمد عثمان الخشت

الأكثر قراءة

غدا.. "التأمينات" تبدأ صرف معاشات يونيو في مختلف المحافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني عبر الدستور برقم الجلوس

متاح.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

"ربيع": قناة السويس سباقة فى التعامل الإيجابى مع مبادرات المنظمة البحرية الدولية

ننشر صورة الطبيب وابنته ضحايا حادث مساكن شيراتون المروع

صاحب البشارة.. كواليس وحكايات الفرحة الأولى للفائزين بجوائز الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الأغبياء لا يستحقون الذكاء الاصطناعى

مدحت بشاى

أسامة عكاشة.. والحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

ثقافة القاهرة وثقافات الأقاليم

لواء.حمدى البطران

الثقافة بعد يناير 2011

القس. رفعت فكرى

القادة الدينيون.. والحفاظ على البيئة

جلال حمام

مصر أفضل وجهة للاستثمار الأجنبى.. بشهادة الخبراء

مؤمن المحمدي

ما يصعبش عليك دورتموندى

د. هيثم الحاج على

الجمهورية الجديدة.. رؤية الثقافة والمستقبل                            

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فى غارة إسرائيلية

مستوطنون إسرائيليون يعتدون على أملاك فلسطينية بالضفة الغربية

فلسطين: إسرائيل ترد على ضعف المواقف الدولية بتحويل "حومش" إلى مستعمرة