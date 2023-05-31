عميد "آثار القاهرة" الفائز بجائزة الدولة: سعيد بتقدير الدولة للعلماء والباحثين

قال الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، والفائز بجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية، إن الحصول على الجائزة يعتبر تتويج من الدولة المصرية لمسيرة كبيرة من العمل والجهد، حيث شغل منصب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة منذ ٤ سنوات، وكان وكيلا للكلية المدة ٦ سنوات وملحق ثقافي لمصر بطشنقد لمدة ثلاثة سنوات، وأشرف على حوالي ١٥٠ رسالة ماجستير ودكتوراة، وناقت ٢٠٠ رسالة ماجستير ودكتوراة داخل مصر وخارجها، وعضو بلجنة تاريخ الآثار في المجلس الأعلى للثقافة.

وتابع عميد كلية الآثار جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه حصل علي جائزة اوزبكستان من الطبقة الأولى بمرسوم رئاسي في أغسطس لعام ٢٠٢٠، وأمين لجنة الترقيات بكلية الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات لدورة ٤٠، كما شغل منصب ممثل وزارة التعليم العالي بالجنة التنسيقية للمتاحف ، مضيفا أن قام بالتدريس بـ١٢ جامعة مصرية و١٦ جامعة خارج مصر ألقى بها المحاضرات ودرس بها، كما قام بنشر ١٨ كتاب علمي، و٤٧ بحث علمي في مجالات علمية محكمة، و٧١ بحث علمي في المجالات الثقافية.

ووجه الدكتور أحمد رجب الشكر للدولة التي تشجع الباحثين والعلماء دائما على استكمال مسيرتهم العلمية عن طريق منح المتفوقين الجوائز، وهذا ما ينمي داخل أساتذة الجامعات والباحثين العزيمة لبناء تاريخ قوي في مسيرتهم التعليمية حيث أن من ضمن الشروط الأساسية في الحصول على جائزة دولية هي العمل والجد والاجتهاد لسنوات عديدة.

ومن جهته، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها، وتُفسح المجال أمام أساتذتها وباحثيها للمشاركة والمنافسة في مختلف المجالات، وتدفع المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية، وتدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، وتُخضعهم لمعايير صارمة في الاختيار والترشيحات للجوائز في مختلف المجالات، والتي يضعها مجلس الجوائز بالجامعة.