ضبط 4 قضايا تهريب بضائع وأقراص مخدرة

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيطرتها على كل المنافذ، للتصدى لجميع محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية القائمين عليها والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، 4 قضايا تهريب بضائع وأقراص مخدرة، وتنفيذ 397 حكمًا قضائيًا، و25 قضية في مجال الأمن العام، و2159 مخالفة مرورية وتنفيذ 261 حكمًا قضائيًا، و5 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.