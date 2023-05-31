الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو هشام ربيع يطالب أن يكون المجلس الوطني للتعليم مفوضية مستقلة

عمرو هاشم ربيع
عمرو هاشم ربيع

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه يوافق على فكرة إنشاء المجلس الوطني للتعليم من حيث المبدأ.

وطالب هاشم خلال جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ضمن موضوعات لجنة التعليم، اعتبار هذا المجلس أو تلك المفوضية مستقلة ولها شخصية اعتباري وأن يكون تابعة لرئيس الجمهورية وليست تابعة لرئيس الوزراء.

وأشار إلى أهمية أن تكون مدة أعضاء المجلس 4 سنوات تجدد لمرة واحدة وليست مفتوحة، وإمكانية اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات المؤسسات التعليمية، وأن يقدم المجلس تقرير سنوي وليس كل عامين ويقدم نسخة منه لرئيس الجمهورية وليس للبرلمان والحكومة فقط.

الدكتور عمرو هاشم ربيع مجلس أمناء الحوار الوطني إنشاء المجلس الوطني للتعليم الحوار الوطنى المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

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