مدير عام التجهيزات الملاحية: مصر لها دور ريادى فى النقل الجوى

قال الكابتن محمد علي، مدير عام التجهيزات الملاحية بوزارة الطيران المدني، إن مصر لها دور ريادي في النقل الجوى، حيث إنها من أولى الدول التى لها نظام متكامل في إفريقيا.

وأضاف مدير عام التجهيزات الملاحية، خلال تصريحات خاصة لفضائية إكسترانيوز، اليوم، أن من هذا المنطلق تمت استضافة ورش عمل للطيران بالتعاون بين وزارة الطيران المدني المصرية ومنظمة الكوميسا، بهدف الكشف عن إمكانات مصر والاعتماد عليها، حيث تمتلك مصر إمكانات تقنية وبشرية وبنية تحتية متطورة وخبراء على أعلى مستوى والتأكيد على أواصر الصلة بين أعضاء الكوميسا.

وتابع مدير عام التجهيزات الملاحية، أن تحرير سوق نقل جوية بين دول الكوميسا يدخل ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لتأكيد ريادة مصر في القارة السمراء.