رئيس الوزراء الفلسطينى: إسرائيل إرهابية.. ويشكر مصر على دعم غزة

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن مصر تدعم فلسطين في جميع المنصات الدولية من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس.

وأضاف "أشتية"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفى مدبولي في مقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء: "نحن شركاء مع مصر في الرؤية السياسية المتمثلة في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين، والحفاظ على الشرعية الفلسطينية".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "نحن أيضًا شركاء مصر في مواجهة الإرهاب التي عاشته منطقتنا"، موضحًا: أنه" في الوقت الذي نواجه في هذا الإرهاب هناك دولة إرهابية تسمى إسرائيل تمارس إرهابها سواء عن طريق المستوطنين أو إرهاب الدولة".

واستكمل "استشهد من أبناء الشعب الفلسطيني منذ بداية العام حتى اليوم 165 شهيدًا، وقطاع غزة تحت الحصار، وأيضًا هناك اجتياحات لمدن وقرى فلسطين".

كما وجه رئيس الوزراء الفلسطيني الشكر للدكتور مصطفى مبدولي، على جهود مصر في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.