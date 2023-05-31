أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في دمياط

أعلن المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة دمياط عن أسماء الطلبة الأوائل في الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط.

وحصلت الطالبة فريدة علاء صابر عبدالرحيم، على المركز الأول، والطالبة هالة هاني المتولي، صابر على المركز الثاني، والطالبة سناء محمد، أبو الرجال على المركز الثالث، وآية الجميل الشربيني، على المركز الرابع، وريتاج أحمد محمد ورد على المركز الخامس، وجومانة علي المحلاوي، على المركز السادس، وروفان لطفي الغيطاني، على المركز السابع، وتقى جهاد القاضي، على المركز الثامن، ونيرة إكرامي شطا، على المركز التاسع، ومريم السعيد العواد، على المركز العاشر، ومحمد هاني شرابي، على المركز الحادي عشر، ولينا محمد مبروك، المركز الثاني عشر.

واعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسي، حيث تقدمت محافظ دمياط، بأصدق التهاني لأبنائها من الطلبة الأوائل البالغ عددهم ١٢ طالبًا وطالبة، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.