الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

القوى العاملة: عودة 3 ملايين و364 ألف جنيه مستحقات لورثة 10 عمال بالسعودية

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة

تلقت وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء تقريراً من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات 10 عمال مصريين بالمملكة بلغت 408 آلاف و361 ريال سعودى، بما يعادل 3 ملايين و364 ألفاً و80 جنيها، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم إرسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقاً للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض، أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العمال: “ناصر .م .ف ، إبراهيم. ش.ع ، هيبة . م . ح ، ورمضان.ع.أ ، وانور .ع ، عبدالدايم . ح. م ، ، الدسوقى . أ . م ، محمد . أ . ح ، أحمد . م . م ، هلال. ح . م”، وتم التنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وإرسال جميع المستحقات من حساب العاملين المصريين المتوفين التابع لسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض إلى ورثتهم بمصر من خلال القنصلية، كما تم إخطارهم لاستلام المستحقات من بنك ناصر الاجتماعى بموجب إعلام الوراثة لكل حالة.

وأفاد الملحق العمالي بأن المكتب يقوم بمتابعة أحوال المصريين العاملين بالمملكة وحل مشكلاتهم ، وإرسال التقارير للإدارة المختصة بالوزارة، كما يمكن التواصل مع المكتب من خلال  الرقم 00966547022894، وإرسال الشكاوى والاستفسارات.

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