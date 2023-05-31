بعد سداد أحمد عز 1.7 مليون لزينة.. متى تقام دعوى الدفع أو الحبس لنفقة الأطفال؟

عقب سداد الفنان أحمد عز مبلغا قدره مليون و761 ألف جنيه، أموال متجمدة لصالح زينة وأطفالها، بعد إقامتها دعوى “الدفع أو الحبس”، نرصد متى تقام دعوى الدفع أو الحبس؟.



أموال متجمدة

عقب انفصال الزوجين وحدوث الطلاق تليه العديد من الدعاوى القضائية بين الطرفين خاصة إذا كان هناك عدم اتفاق ودي بينهم وأهمها هي دعاوى نفقة الأطفال الصغار، ولكن أحيانا تقع الأم فريسة تحت أيدي طليقها بمماطلتها في دفع أموال النفقة التي تتراكم عليه لتكون مبالغ مالية مجمدة، في هذه الحالة يمكن للأم إقامة دعوى "الدفع أو الحبس".

شروط دعاوى الدفع أو الحبس

-يحصل طالب التنفيذ على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور.

-يكون الحكم نهائيًا.

-يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.

- يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.

- يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة بحبس مدة 30 يوما ويتم وقف التنفيذ بناء على ما يفيد السداد.

- تحريات الشرطة

فكرة ضمان قدرة الصادر ضده حكم على الوفاء بالدين أو دفع متجمد النفقة أو الأجور يتوقف على تحريات الشرطة إذا أثبتت قدرته من عدمه.

ويكون ذلك وفقًا لنص المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 التي تنص على: “إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله”.

إجراءات دعوى الحبس

- حكم نفقة نهائي أو شهادة بعدم حصول استئناف.

- تقديم طلب التسوية وبعد 15 يوما من تقديم الطلب نرفع الدعوى بعد أخذ معلومات من مكتب التسوية برقم الطلب.

-تقديم الصحيفة معلنة بالطريق القانوني للمدعي عليه ويتم التأجيل لإعادة الإعلان والتحري وعرض الصلح.

-استلام جواب التحري من أمين السر، والذهاب به القسم التابع له المدعي عليه للتحري عن قدرته علي الدفع ويساره وتنفذ إعادة الإعلان، والإعلان بعرض الصلح وتسلمهم للمحضرين.

- تحدد المحكمة جلسات لتقديم فيها الأقساط إذا كان المبلغ المتجمد كبير.

- عمل الإعلان بأمر الدفع وتسليمه في الجلسة المحددة.

- تستلم الصيغة التنفيذية من الحكم القاضي بالحبس 30 يوما إذا لم يتم السداد وتعلن الصيغة التنفيذية، وبعد ذلك سيتم الذهاب إلى القسم التابع له محل إقامة المحكوم عليه، و يتم تسليم الحكم للمأمور وليس للمباحث وتطلب منهم تنفيذه.