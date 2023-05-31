زاخاروفا: موقف الغرب تجاهنا “خسيس”

قالت ماريا زخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن الدول الغربية أبدت موقفًا "خسيسًا تجاه هجوم الطائرات بدون طيار الأوكرانية على موسكو أمس.

وأضافت زاخاروفا لإذاعة سبوتنيك: الموقف خسيس، ولا يوجد كلمة أخرى لتعريفه، يهرعون فقط لما هو مفيد لهم.

وتعرضت العاصمة الروسية، صباح أمس الثلاثاء، إلى هجوم بطائرات بدون طيار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن نظام كييف هاجم العاصمة موسكو باستخدام ثماني طائرات بدون طيار، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تصدت لها وأسقطتها جميعها.

روسيا تضع قائد الجيش الأوكرانى على قائمة المطلوبين

ووضعت روسيا، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، على قائمة المطلوبين بتهمة جنائية، وفقًا لبيانات قائمة المطلوبين بوزارة الداخلية الروسية المنشورة الثلاثاء.

وتشير بيانات الداخلية الروسية، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، إلى أن زالوجني مدرج ضمن قائمة المطلوبين بتهمة جنائية، بموجب الجزء 1 من المادة 356 من القانون الجنائي الروسي، دون تحديد طبيعة التهمة الجنائية الموجهة له.

جدير بالذكر أن لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، التي هي وكالة رسمية حكومية فتحت في أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي ملف قضية جنائية ضد زالوجني وغيره من القادة العسكريين الأوكرانيين يتعلق باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة.