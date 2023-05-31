الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير الأقسام الداخلية بمستشفى جامعة قناة السويس

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد الدكتور أحمد أنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية لجامعة قناة السويس، الانتهاء من التشطيبات النهائية بالمرحلة الأولى من تطوير الأقسام الداخلية بالمستشفى.

وأشار إلى إنه جارٍ العمل بالمرحلة الثانية على مدار الساعة للانتهاء الكامل من أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأقسام الداخلية وفق الجدول الزمني المحدد لها استعدادًا لفرش الأجهزة الطبية وكل التجهيزات الفندقية وفق أعلى المعايير العالمية للتجهيزات الطبية.

وكان المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية قد أجرى جولة بالأقسام الداخلية لمتابعه أعمال تطوير البنية التحتية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التطوير بالاقسام الداخلية ضمن خطة التطوير الشاملة لرفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات الجامعية وفق معايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

ورافق الدكتور أحمد أنور عبدالغني، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، خلال الجولة كل من الاستاذ الدكتور ابراهيم القرش مستشار رئيس جامعة قناة السويس للمشروعات الهندسية، وسحر عبدالوارث، مدير هيئة التمريض بالمستشفيات.

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