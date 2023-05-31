الأربعاء 31 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق هائل بمدينة كوم أمبو.. والحماية المدنية تدفع بـ5 سيارات للإطفاء (صور)

الحريق
الحريق

اندلع حريق هائل، صباح اليوم الأربعاء، بشارع الأحذية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، ولم يتبين سببه حتى الآن.

ودفعت قوات الحماية المدنية بدائرة مدينة كوم أمبو بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الذى اندلع فى أحد المحال بشارع صلاح سالم "شارع الأحذية"، وانتشر بشكل كبير جدًا داخل الشارع بأكمله.

وانتشرت النيران داخل الشارع بأكمله حتى تسببت فى احتراق 5 شقق سكنية فى إحدى العمارات السكنية المجاورة، ولم يسفر الحريق حتى الآن عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخلاء المساكن المجاورة للحريق، بالإضافة إلى إخلاء العمارة السكنية التي وصلت إليها النيران للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين من أي أضرار.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية المتواجدين بها من المواطنين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب.

الحريق
الحريق
الحريق
الحريق
الحريق
الحريق
الحريق
الحريق
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حريق هائل بمدينة كوم أمبو.. والحماية المدنية تدفع بـ5 سيارات للإطفاء (صور)

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