الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السوبر والبحث عن النجمة الـ"11".. حصاد الأهلي خلال مايو 2023

الأهلي بطلا للسوبر
الأهلي بطلا للسوبر المصري

«بطولة بمعدل كل شهر»، كلمة سر الأهلي مع عام 2023، حيث واصل الفريق الأول لكرة القدم من خلاله هويته المفضلة في حصد البطولات واعتلاء منصات التتويج محليا وقاريا، بعد موسم كارثي العام الماضي.

وخلال شهر مايو الحالي، خاض الأهلي العديد من التحديات القوية والصعبة للغاية، جاءتها نتائجها كما تمنى عشاقه ومسئولوه، ليواصل رسم السعادة والفرح على وجه جماهيره، لذلك نرصد لكم في السطور التالية حصاد الأحمر مع نهاية الشهر الجاري، الذي يفصلنا عن نهايته ساعات قليلة جدا.

معلول والسوبر 

استطاع التونسي الدولي، على معلول ظهير أيسر المارد الأحمر، أن يهدي الأهلي، لقب السوبر المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي، بعدما تمكن من تسجيل ضربة جزاء فريقه في مرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم 5 مايو الماضي على ستاد محمد بن آل زايد بالإمارات، خلال الشوط الإضافي الأول عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

معلول يهدي الأهلي لقب السوبر 

النجمة الـ11

واصل المارد الأحمر رحلته المستمرة بلا توقف أو تعب، نحو النجمة الحادية عشر من الأميرة السمراء، عقب تخطي عقبة الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بمجموع المواجهتين 4/0 ذهابا وإيابا، ليضرب موعدا مع مواجهة ثارية ورد الاعتبار أمام الوداد المغربي على اللقب القاري، يومي 4 يونيو المقبل هنا بالقاهرة و11 من الشهر ذاته بالمغرب.

هدف الشحات في مرمى الترجي
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