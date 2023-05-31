نشاط الرئيس السيسي وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات وعناوين الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس جانبًا من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم، ولقاء الرئيس عددًا من كبار مُربى الخيول العربية المصرية، كما تناولت باهتمام عددًا من أخبار الشأن المحلي.

فتحت عنوان: "الرئيس: تطوير العنصر البشرى والعمل على تحسين الخدمات للمواطنين"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علميًا وفنيًا وشخصيًا، للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد اجتيازهم فترة تدريب شاملة ومتكاملة، وفقًا لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل الفني والشخصي التي تتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسئولياتهم بكفاءة، في إطار جهود الدولة لتحديث الجهاز الإداري بالتركيز على تطوير العنصر البشرى والاهتمام بالإنسان، والعمل على تحقيق تحسن ملموس في مستوى تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال حضور الرئيس السيسى، أمس، جانبًا من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزيـر الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ومسئولي وزارة التربية والتعليم.

وتابع الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، جميع البيانات الخاصة بالمتقدمين، وما حققوه مـن نتـائـج في أثناء تـأديتهم مراحـل الاختبارات المختلفـة حـتـى وصولهم إلى مرحلة الاختبار النهائي.

كما ذكرت صحيفة الأهرام" أن الرئيس التقى، خلال زيارته للكلية الحربية أمس، عددًا من كبار مُربى الخيول العربية المصرية، وعددًا من طلبة دورة الفروسية رقم «1» بالأكاديمية العسكرية، حيث أكد أهمية تنمية رياضة الفروسية التي تصقل العديد من الصفات الطيبة، بما ينعكس إيجابا على شخصية النشء وحياتهم العملية مُستقبَلا.



وفي تناولها للشأن المحلي ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد الاهتمام الذي توليه الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة، بهدف النهوض المستمر بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي، كونه يمس حياة المواطنين، ويرتبط بجهود دفع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشامل.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماعه أمس بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة جهود العمل في عدة ملفات.

وأضافت أنه خلال الاجتماع، عرض شاكر الجهود الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية لمُختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وإنشاء المحطات والمُحولات، والتطوير المتواصل للشبكة القومية للكهرباء، لافتًا إلى أن ذلك التطوير ساهم بشكل كبير في تقليل حدة الانقطاعات لاسيما في فصل الصيف، مع معالجة الأعطال بشكل سريع وفاعل.

كما ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن رئيس مجلس الوزراء التقى أمس؛ بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري الذي استعرض خلال اللقاء الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قطاعات الوزارة، موضحًا في هذا الصدد، ما يتم من جهود فى إطار تنفيذ عمليات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي المغطى، وكذا أعمال الصيانة والتطهير وإزالة الحشائش بعدد من المجاري المائية.

كما تابع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، مستجدات ما يتم اتخاذه من إجراءات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات عليه.

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى جهود دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الدولية والإقليمية المعنية بملف المياه واستخداماتها، بما يسهم في إدارة هذا الملف الحيوي بطريقة تحقق أهداف التنمية المستدامة، والمحافظة على مقدرات الأجيال القادمة، وكذا رفع الوعى للتعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع، لافتا في هذا الصدد إلى المشاركة في الاحتفالية باليوم العالمي والعربي للمياه، والتي تم خلالها تأكيد تبنى مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية.

كما تناول الوزير الإجراءات والترتيبات الجارية لعقد أسبوع القاهرة السادس للمياه، والمزمع عقده تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة»، خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، تحت رعاية الرئيس، موضحًا أنه من المقرر مناقشة عدد من الموضوعات التي تستهدف دمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي.

وتحت عنوان "10 يونيو.. مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن الــدكــتــورة نيفين الـقـبـاج وزيـــرة التضامن الاجتماعي أعلنت مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة يوم السبت الموافق 10 يونيو المقبل إلى المدينة المــنــورة، حيث ستكون الـبـدايـة مـع حجاج محافظات الجيزة والمنوفية والإسماعيلية.

وأضافت الوزيرة أنه عقب ذلك سيتوالى سفر باقي أفـواج حجاج الجمعيات الأهلية على مراحل حتى يوم 21 يونيو، حيث يصل آخر الأفواج إلى الأراضي المقدسة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران، وتجهيز مكتب بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار تذاكر سفر جميع حجاج الجمعيات الأهلية.

وفي الشأن التعليمي، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مـاراثـون امتحانات الثانوية الأزهـريـة ينطلق السبت القادم.. مشيرة إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية رفع درجات الاستعداد القصوى للامتحانات بتجهيز غرفة عمليات مركزية في قطاع المعاهد لمتابعة أعمال الامتحانات لحظة بلحظة مهمتها الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها على الفور، وذلـك في إطـار توجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتوفير المناخ المناسب لخروج الامتحانات بشكل يليق بالأزهر ويتيح للطالب أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وفي الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان "ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات أمس مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأجانب الأفـراد فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب نحو البيع.

وأضافت الصحيفة، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 19 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.138 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 3.1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.9 مليار جنيه.

وأوضحت الصحيفة أن المؤشر الرئيسي للبورصة "إجي إكس 30" ارتفع بنسبة 1.88 % ليبلغ مستوى 17534.59 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إجي إكس 70" بنسبة 0.77 % ليبلغ مستوى 3262.91 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر "إجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 1.13 % إلى قيمته ليبلغ مستوى 4899.03 نقطة.

وتحت عنوان "مخزون القمح يصل إلى أعلى معدل"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن أرصدة القمح زادت لتصل إلى أعلى معدلات لها حيث وصل المخزون الاستراتيجي من القمح لأول مرة إلى حوالي 4 ملايين طن يتم تخزينها في الصوامع منها مليون طن قمح مستورد من الخارج، بالإضافة إلى 3 ملايين طن قمح مستورد من الخارج، وإلى 3 ملايين طن قمح محلي تم استلامها من المزارعين بعد أن وصلت معدلات توريد القمح المحلي إلى ذروتها.

وأوضحت الصحيفة أنه تم استلام كميات تعادل ضعف الكميات التي تم استلامها خلال نفس الفترة من العام الماضي وتمثل حوالي 75% من المستهدف توريده هذا العام، والذي يعادل 4 ملايين طن قمح محلي وذلك نتيجة زيادة أسعار التوريد إلى 1500 جنيه للأردب بزيادة حوالي 650 جنيها مقارنة بالعام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المهندس كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين إنه تمت زيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب من خلال زيادة المشروع القومي للصوامع ليصل إلى حوالي 5 ملايين طن.

وتحت عنوان "الحكومة تتصدى للشائعات: لا مساس بالمقابر الأثرية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت منشورات تزعم تنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية.

وأشارت إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مشددة على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي ولا يمكن المساس بها.