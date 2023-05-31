رئيس وزراء كوسوفو: "عصابات فاشية" تسترشد بصربيا وتسبب العنف

ألقى رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، باللوم في أعمال العنف في شمال البلاد على "العصابات الفاشية" التي تسيطر عليها حكومة صربيا المجاورة ، وقال إنه رفض طلبًا أمريكيًا لنقل رؤساء البلديات الذين تم تنصيبهم مؤخرًا من مكاتبهم الرسمية.

وأصيب أكثر من 30 من جنود حفظ السلام التابعين لحلف شمال الأطلسي في اشتباكات يوم الاثنين ، مما دفع التحالف إلى الإعلان عن إرسال 700 جندي آخر إلى البلاد. وضع رئيس صربيا ، ألكسندر فوتشيتش ، جيش بلاده في حالة تأهب قتالي قصوى.

وقالت بعثة الناتو لحفظ السلام ، كفور ، إن جنود حفظ السلام الإيطاليين والمجريين تعرضوا "لهجمات غير مبررة وجروح إصابات مع كسور وحروق بسبب انفجار عبوات حارقة".

قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي لصحيفة الجارديان عبر الهاتف من بريشتينا يوم الثلاثاء: "كان الأمس شديدًا للغاية ، وكنا محظوظين جدًا لأنه لم تُفقد أية أرواح". وقال إن "العديد" من قوات حفظ السلام التابعة للناتو ما زالوا في المستشفى.

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي ، جيورجيا ميلوني ، الهجمات بأنها "غير مقبولة وغير مسؤولة".

وجاءت أعمال العنف بعد أن تولى رؤساء بلديات من أصل ألباني مناصبهم في المناطق ذات الأغلبية الصربية في شمال كوسوفو ، بعد انتخابات في أبريل / نيسان قاطعها الصرب. وألقى كورتي باللوم على بلغراد في تنظيم المقاطعة ، مما أدى إلى إقبال منخفض للغاية.

لم يقبل الصرب ذوو الأغلبية في المنطقة أبدًا إعلان كوسوفو الاستقلال عن صربيا في عام 2008 ، ويعتبرون بلجراد عاصمتهم بعد أكثر من عقدين من انتفاضة ألبان كوسوفو ضد الحكم الصربي القمعي.

يشكل الألبان العرقيون أكثر من 90٪ من السكان في كوسوفو ، لكن الصرب الشماليين طالبوا منذ فترة طويلة بتنفيذ اتفاق عام 2013 بوساطة الاتحاد الأوروبي لإنشاء اتحاد للبلديات المستقلة في منطقتهم.

وقد تم إدانة العنف على نطاق واسع ، لكن الحلفاء الغربيين لكوسوفو انتقدوا بشدة الحكومة في بريشتينا لقرارها تنصيب رؤساء البلديات.

ويوم الجمعة ، أصدر وزير الخارجية الأمريكية ، أنتوني بلينكين ، توبيخًا قويًا بشكل غير معتاد لحليف للولايات المتحدة ، قائلاً إن قرار استخدام القوة للوصول إلى المباني البلدية في الشمال قد تم اتخاذه "ضد نصيحة" الشركاء الأمريكيين والأوروبيين. أدت إلى "تصعيد حاد وغير ضروري للتوترات".

وأعرب كورتي عن استيائه من البيان ، واصفا إياه بأنه "استرضاء" لفوتشيتش.

وقال كورتي في حديث لصحيفة الجارديان عبر الهاتف من بريشتينا: "أعتقد أن الأمر ليس فقط غير عادل وخاطئ ومؤذي ، ولكنه في نفس الوقت ساذج للغاية". "ربما يشرح الوزير بلينكين هذا الأمر يومًا ما ، لكنه بالتأكيد لم يكن مفيدًا."

منذ ذلك الحين ، قال كورتي إنه تحدث إلى غابرييل إسكوبار ، المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة البلقان. وقال إن إسكوبار طلب من سلطات كوسوفو نقل رؤساء البلديات إلى أماكن مختلفة ، أو جعلهم يعملون من المنزل ، وهو الطلب الذي رفضه.

قال كورتي: "لا يمكن أن يكون لدينا رؤساء بلديات زووم ، نحن جمهورية ديمقراطية". وأضاف: "لا يمكن لجمهورية ديمقراطية أن تستسلم للميليشيات الفاشية".