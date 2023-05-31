مساعد وزير المالية: 112 كيلو ذهب دخلت مصر منذ فتح باب استيراد الذهب دون جمارك

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إنه أصبح يوجد منظومة واحدة ورقمية لتيسير استيراد السلع بالجمارك.

وأضاف منى ناصر، خلال لقاءها ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن تخفيض زمن الإفراج الجمركي يساهم في تحقيق استقرار السلع، معقبة: "نجحنا في إنهاء أزمة تراكم السلع بالجمارك".

وأوضحت، مساعد وزير المالية لشؤون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، أنه سيتم ربط قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والنافذة الجمركية أول يوليو رسميًا.

وأشارت إلى أنه تم دخول 112 كيلو ذهب إلى مصر، منذ فتح باب استيراد الذهب دون جمارك، مؤكدة أن إجراءات تطوير الجمارك ساهمت في مكافحة التهرب.