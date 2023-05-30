أشرف زكى لـ"الدستور": فوزى بجائزة الدولة التقديرية "حلم وحققته"

أعرب الفنان أشرف زكي عن سعادته بحصوله على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، قائلًا إنها واحدة من أحلامه التي يريد تحقيقها خلال مسيرته الفنية.

وأضاف أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الجائزة وسام كبير على صدره وتجعله يشعر بمسئولية كبيرة في اختيار خطواته الفنية الفترة المقبلة.

ووجه أشرف زكي الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على منحها له هذه الجائزة الكبيرة، كما وجه الشكر لأكاديمية الفنون والذي كان يترأسها سابقًا، وأنه واحد من خريجيها بالإضافة إلى الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية لدعمها المستمر له وثقتها الكبيرة فيه.

وأضاف زكي أن جائزة الدولة التقديرية سوف تدفعه لتقديم المزيد من الأعمال الفنية التي تليق بالفن والجمهور المصري والعربي بمساعدة نجوم الفن والقوة الناعمة في مصر، موجهًا الشكر لجميع من هنأه بفوزه بالجائزة.

وسبق أن قدمت النجمة روجينا، التهنئة لزوجها الفنان أشرف زكي، قائلة في منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمد والشكر لله.. مبروك يا حبيبى فوزك بجائزة الدولة التقديرية للفنون.. مبروك حلم من أحلامك بيتحقق لكل مجتهد صبور محب مخلص نصيب تستاهل كل الجوائز اللى فى الدنيا".

وكانت الدكتورة نيفين ‏الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعلنت عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، والتي تضم 10 مبدعين، في ثلاثة مجالات هي: (الفنون ‏والآداب ‏والعلوم الاجتماعية)‏، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ‏المجلس الأعلى للثقافة الـ69 لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

وحصل عليها في مجال الفنون كل من "الموسيقار هاني شنودة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتورة دليلة الكرداني، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة".

وفي مجال الآداب، فاز بها كل من "الراحل الدكتور عبدالرحيم الكردي، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث، والروائية هالة البدري، والدكتور أحمد يوسف، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة".

وحصل عليها في مجال العلوم الاجتماعية، كل من "‏‏المستشار عبدالمجيد محمود، والدكتور السيد فليفل، والدكتور حسن السعدي، وصلاح سالم".

وتُمنح جائزة الدولة التقديرية سنويًا للممتازين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك بموجب القانون رقم (24) لسنة 1998، وهى موزعة على النحو التالي: "3 جوائز للفنون، 3 جوائز للآداب، 4 جوائز للعلوم الاجتماعية".

وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية مائتي ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة.