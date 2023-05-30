بعد الفوز على طلائع الجيش.. "سليمان وهدان" يُعلن موعد انتهاء أزمة الزمالك المالية

أعلن النائب سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن قرب حل الأزمة المالية التى يعاني منها النادي الأبيض.

وقال وهدان خلال مداخلة هاتفية على إذاعة الشباب والرياضة، إن الفوز على طلائع الجيش، يساعد على استقرار الأوضاع في النادي ويمنح الجهاز الفني واللاعبين، المزيد من الثقة؛ لمواجهة الضغوط التي يعاني منها النادي مؤخرًا.

ونفي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ما أثير عن نية الإطاحة بالمدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وعلق: أوسوريو لسه مجاش علشان يلحق يمشى.

وأشار وهدان إلى تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتأكيده استمرار مجلس إدارة نادي الزمالك، لحين النظر في الاستشكال المقدم من المستشار مرتضى منصور، على قرار عزله.