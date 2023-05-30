الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"غلطانة إنى دخلته بيتى".. حورية فرغلى تروى كواليس لقائها بـ نزار الفارس

حورية ونزار الفارس
حورية ونزار الفارس

أعربت الفنانة حورية فرغلي عن أسفها الشديد، لسامحها بدخول الإعلامي العراقي نزار الفارس منزلها، لإجراء لقاء تليفزيوني معهًا.

وقالت حورية فرغلي في تصريحات تليفزيونية: "أنا غلطانة أني دخلته بيتي، هو كان جاي عايز يعمل ترند"، وتابعت: "ده حتى كلم أشرف المساعد بتاعي وعرض عليه فلوس عشان يقول إننا اتخطبنا فعلًا".

وأضافت: "أول مرة في حياتي أتعرض لحاجة كدا.. الشغل الأول كان بيخلي عندي كذا حاجة ومشغولة، لكن دلوقت معنديش شغل، الأسئلة كانت أوفر".

وتابعت: "سألني عن فيلم "كلمني شكرًا" ومشاهدي الجريئة فيها عملتها غصب عني ولا بمزاجي، قُلتله أستاذ خالد يوسف مبيخليش حد يعمل حاجة غصب عنه".

الإعلامي العراقي نزار الفارس يعلن خطبته من حورية فرغلي.. والفنانة تنفي

وفي وقت سابق، نفت الفنانة حورية فرغلي، خبر خطبتها من الإعلامي العراقي نزار الفارس، مؤكدة أنه استغل تسجيل حلقة في برنامج تليفزيونى ونشر صورًا تجمعه بها وفيديوهات من كواليس الحلقة حتى يتصدر الترند.

وكان الإعلامي العراقي نزار الفارس أعلن عن خطبته على الفنانة حورية فرغلي، في حفل بسيط حضره المقربون فقط من العروسين.

الفنانة حورية فرغلي حورية فرغلي نزار الفارس الإعلامي العراقي نزار الفارس فرغلي

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