الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بذبح حصان داخل محل جزارة فى الطالبية

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بحبس المتهم بذبح حصان داخل محل جزارة في الطالبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء مرور مسئولي الطب البيطري ومباحث التموين، تفاجأوا بحصان مذبوح داخل محل جزارة، وتم القبض على صاحب المحل.

وتلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بقيام أحد الأشخاص بذبح حصان داخل محل جزارة في الطالبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بالطب البيطري، وتبين قيام أحد الأشخاص بذبح حصان داخل محل الجزارة وجرى ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجيزة حبس المتهم ذبح حصان الطالبية

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