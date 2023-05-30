أنصار نقيب المهندسين يحتفلون برفض سحب الثقة منه

احتفل أنصار النقيب العام للمهندسين طارق النبراوي، بمؤشرات الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت اليوم.

وتم حمل النقيب العام على أكتاف أنصاره واحتفلوا بإطلاق شعارات مؤيدة للنقيب وضد الأمين العام.

وأظهرت المؤشرات الأولية للجمعية العمومية للمهندسين التي انعقدت اليوم لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي، رفض سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي.

وجاءت اللجان من ٣٣ إلى ٣٩ لترفض سحب الثقة من النقيب، وكذلك لجان ١٩ و٢١ و٢٥.

وبدأت منذ لحظات عملية فرز أصوات المشاركين في الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي، عن غلق باب التسجيل والتصويت.

وتأخرت عملية الفرز، بسبب اختيار المندوبين لمتابعة عملية فرز الأصوات.

وشارك ما يقرب من ٢٥ ألف مهندس، في الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الجمعية العمومية لنقابة المهندسين لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي، مشادات بين أفراد الأمن والموظفين مع مندوبي المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين بسبب محاولة غلق باب الدخول أمام الوافدين للتصويت.