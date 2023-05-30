تشكيل طرابزون سبور أمام جيرسون سبور في الدوري التركي.. تريزيجيه أساسيًا

كشف الكرواتي نيناد بجيليسيا، المدير الفني لطرابزون سبور، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه جيرسون سبور، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين والثلاثين لبطولة الدوري التركي موسم 2022-2023.

موعد مباراة طرابزون سبور وجيرسون سبور في الدوري التركي

أما عن موعد مباراة طرابزون سبور جيرسون سبور في الدوري التركي، فتُقام في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الفريق الأخير.

تشكيل طرابزون سبور أمام جيرسون سبور في الدوري التركي

أما عن تشكيل طرابزون سبور أمام جيرسون سبور في الدوري التركي، فشهد تواجد المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه أساسيًا.

وجاء تشكيل طرابزون سبور أمام فاتح قره ججيرسون سبورمرك في الدوري التركي كالآتي:

في حراسة المرمي: أوجركان شاكير

خط الدفاع: جينس لارسن - مارك بارترا - إيرين - حسين

خط الوسط: إيمانويل سيوبيس - بردهي - باكاسياتس

خط الهجوم: إدين فيسكا - محمود حسن تريزيجيه - أوموت

ويتواجد فريق طرابزون سبور، في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري التركي، برصيد 51 نقطة، فيما يحل فريق جيرسون سبور في المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة.

كشف الكرواتي نيناد بجيليسيا، المدير الفني لطرابزون سبور تشكيل فريقه لم