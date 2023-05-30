الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد شوقي: الحوار الوطني سيناقش عدد أعضاء "النواب والشيوخ" ومدى تفرغهم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب محمد شوقي عبد العال مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني تتناول بالأساس النظام الانتخابي، وهذا ما تمت مناقشته في الجلستين الأوليين من الحوار، ثم ستتطرق لقضايا أخرى، مثل عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقضية التفرغ للعضوية، وهما محور الحوار الأحد المقبل.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن النقاش دار في الجلستين الأولتين كان حرا، وكل من أراد أن يتكلم تكلم، وانتهى الحوار إلى وجود تيارين كبيرين، أحدهما يتمسك بالقائمة المطلقة مع الفردي، والآخر يتمسك بالقائمة النسبية مع الفردي.

وأوضح أن الطرفين لم يصلا إلى تفاهم حتى هذه اللحظة، وبالتالي سيظل الأمر على ماهو عليه إلى الآن، وهذا سيكون موضع نقاش محدود الحضور نسبيا، حتى ننتهي إذا أمكن إلى تصور واحد أو رفع التوصيتين إلى رئيس الجمهورية.

وذكر أن جدول أعمال جلسة الأحد المقبل يضم موضوعين، الأول عدد أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والثاني التفرغ للعضوية، وحتى اللحظة لا يوجد تصور عما سيطرح من آراء وأفكار، لأن القضية مرتبطة بعدد من الاعتبارات، من بينها عدد الناخبين، ومدى اتساع الدوائر الانتخابية، وهذه مسائل فنية تكنيكية.

ولفت إلى أن الأصل في العضوية بمجلسي النواب والشيوخ هو التفرغ، لكن الحديث الآن حول حدود هذا التفرغ، هل لو طبيب يترك عيادته، أو رئيس جامعة أو عميد كلية يترك عمله، هل لو رجل أعمال يترك أعماله.

الحوار الوطنى تفرغ النواب أعضاء البرلمان عدد أعضاء البرلمان

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