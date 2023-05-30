هانى الناظر يحذر من استخدام البرفيوم والتعرض للشمس (فيديو)

حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، من استخدام المكياج ووضع البرفيوم أثناء الجلوس على البحر والتعرض للشمس، موضحًا أن أشعة الشمس فوق البنفسجية تتفاعل مع الميك أب، وتسبب التهابات وتترك البقع السمراء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء، أن البرفيوم أيضًا يترك بقعًا على الجسم، ويسبب التهابات.

ونصح باستخدام الشمسية للحماية من الشمس، وواقي الشمس على الوجه واليد خاصة في فترة الظهيرة.

ولفت إلى أن الأمراض الفيروسية تقل فى فصل الصيف، لكن تنشط بعض الأمراض الأخرى مثل فطر التنيا، وهو عبارة عن بقع على الصدر والرقبة والظهر لونها أبيض أو بني، تزيد نتيجة ارتفاع درجات والعرق.

وأردف: "التنيا نتيجة فطر يزيد نشاطه مع الحرارة والمياه، وللوقاية من هذه الأمراض لا بد من ارتداء الملابس القطنية، وليست الخيوط الصناعية، الاستحمام باستمرار، والتنشيف جيدًا، وعدم ترك مياه على الجسم، واستخدام فوطة شخصية، والاستحمام بماء بارد".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.