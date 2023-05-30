غلق التسجيل فى "عمومية سحب الثقة" من نقيب المهندسين فى السابعة والنصف مساء

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، عن أن التسجيل سوف ينتهي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

فيما يستمر السماح بالتصويت لمن سجل فقط من المهندسين.

وطلبت عبر مذياع داخل القاعة المخصصة للتسجيل من المهندسين سرعة التسجيل قبل غلق الباب فى السابعة والنصف مساء اليوم.

ويستمر توافد المهندسين بشكل مكثف لحضور الجمعية العمومية غير العادية؛ لبحث سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي.

وقال المهندس حسام الدين رزق، وكيل أول نقابة المهندسين، إن الحضور في الجمعية العمومية اليوم غير مسبوق ومكسب اليوم هو وعي المهندس المصري، وأن التسجيل حتى الآن جاوز ٧ آلاف مهندس.

وأضاف في كلمته على هامش انعقاد الجمعية العمومية: نظمنا الطلب الذي تقدم به ما يقرب ألفين مهندس وفقًا للقانون ولا تعنينا النتيجة بنعم أم لا، ففي جميع الأحوال نحن نطبق القانون.

وتابع: أنهينا ١٥ ألف موضوع للمهندسين في الثلاثة أشهر الماضية، وأرجو أن تكون الفترة المقبلة أفضل في سياسات النقابة، وتحقيق طموحات المهندسين سواء زيادة المعاشات أو توفير السكن.