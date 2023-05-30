الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

العرض الأول 21 يونيو.. طرح البوستر الرسمي لفيلم "بيت الروبي"

بوستر فيلم بيت الروبي
بوستر فيلم بيت الروبي

طرحت شركة سينرجي فيلمز، “البوستر” الدعائي الرسمي لفيلم “بيت الروبي” بطولة كل من النجمين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز.

وحددت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي بيت الروبي يوم 21 يونيو المقبل، لطرح الفيلم للجمهور بدور العرض السينمائي لينافس العمل ضمن قائمة أفلام موسم عيد الأضحى المقبل.

وظهر على البوستر الرسمي لفيلم بيت الروبي كل من النجم كريم عبد العزيز والنجم كريم محمود عبد العزيز، والنجمة اللبنانية نور والفنانة تارا عماد، وحمل الفيلم فئة عمرية جمهور عام.

وتدور أحداث الفيلم هو كريم عبدالعزيز الذي يقدم شخصية انفلونسر شهير  ويجسد كريم محمود عبدالعزيز شخصية صاحب مركز تجميل، أما نور اللبنانية فتجسد دور (إيمان) طبيبة أمراض نساء خلال أحداث الفيلم.. وتسير الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، مما يدفعها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويقوم كريم عبدالعزيز ونور بدور الزوجين، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز دور شقيق البطل الأصغر.

فيلم بيت الروبى يشارك فى بطولته كل من كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج سينرجى فيلمز .

ويتعاون كريم عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزأين الثانى والثالث، وكان مقررًا التعاون سويًا في مسلسل "الحشاشين" الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2024.

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