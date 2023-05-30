الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رغم الهدنة.. اشتباكات عنيفة بين الجيش السودانى والدعم السريع فى الخرطوم

السودان
السودان

أعلنت مصادر مطلعة عن نشوب اشتباكات عنيفة في الخرطوم والجيش يطلق قذائف مدفعية، وفق قناة "العربية".  

وتابعت المصادر، تتعرض العديد من المناطق في العاصمة السودانية الخرطوم، للكثير من أعمال النهب الكبيرة، حيث تتفاقم معاناة السودانيين لانقطاع الكهرباء والمياه المتكرر، بينما توقفت معظم المستشفيات عن العمل، في ظل استمرار الصراع الدائر بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. 

وتسببت الحرب في نزوح ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم، بما في ذلك أكثر من 350 ألف شخص عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة.

البرهان: سنستخدم القوة المميتة

وظهر رئيس المجلس السيادي الانتقالي وقائد القوات المسلحة السودانية، عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، للمرة الثانية على الملأ منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل، مهددًا باللجوء إلى استخدام القوة "المميتة"، إذا لم تستسلم قوات الدعم السريع.

وقال البرهان خلال زيارة للجيش السوداني في مناطق مختلفة بالعاصمة الخرطوم "لم نستخدم القوة المميتة بعد، لكن إذا أصرت قوات الدعم السريع فسوف نستخدمها". 

اشتباكات عنيفة قذائف مدفعية الجيش السودان

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