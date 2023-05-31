طبيب يوضح طرق اكتشاف الإصابة بـ"الربو"

"صوت نَفَسك هو المقياس"، رسالة وجهتها وزارة الصحة والسكان للمواطنين عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول أعراض الربو التي يمكن التعرف عليها بنفسك.

وعن طريق صوت النفس يمكن التعرف على أعراض الربو وخاصةً وجود أزيز وصفير في الصدر، ويعتبر ذلك من الأمور التي يجب حينها التوجه إلى الطبيب المختص لتلقي العلاج المناسب.

وبالتزامن مع حديث الوزارة عن مرض الربو، تواصلت "الدستور" مع دكتور الأمراض الصدرية أيمن السيد، والذي قال إن الربو هو رد فعل تقلص و التهاب الشعب الهوائية عند التعرض لمسبب في البيئة مثل الاتربة و حبوب اللقاح أو شعر بعض الحيوانات الأليفة.

وأوضح أنه يمكن اكتشاف مرض الربو عن طريق عدة أختبارات للتنفس، واختبار وظائف الرئة الأكثر شيوعًا لقياس التنفس، حيث يستخدم اختبار وظائف الرئة لقياس التنفس من كمية وسرعة الهواء الذي تخرجه.

وأشار إلى أنه عند الشعور بضيق في الصدر، أو سعال، أو أزيز، أو ضيق في التنفس أثناء التمرين فيجب الذهاب للطبيب وذلك لاستكمال اختبارات إضافية لمعرفة ما إذا كان لدي الشخص مرض الربو الناجم عن ممارسة الرياضة، أو تشنج القصبات الناتج عن ممارسة الرياضة، حيث أن هناك بعض لديهم أعراض الربو فقط أثناء ممارسة الرياضة.

وعن طريق اختبار النفس يتم التعرف على جودة عمل الرئة، وعندما يتضح أنها لا تعمل جيدًا، يجب الذهاب لطبيب حتى يتم عمل كلًا من اختبارات الحساسية، واختبار الدم للتحقق من الخلايا المسؤولة عن الالتهاب، وكذلك اختبار أكسيد النيتريك الزفير أو FeNo، واختبارات التحدي، مثل الميثاكولين.

أطفال يمكن أن يصابوا بالربو:

الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالربو الذي يكون أحد الوالدين يعاني من الربو، أو يعاني الطفل من الحساسية بما في ذلك الأكزيما الجلدية التحسسية، كذلك التعرض لدخان التبغ أثناء الحمل أو طوال فترة الطفولة، والتعرض لملوثات الهواء الداخلية والخارجية، تنفس الطفل بعدوى فيروسية، وبعض الأطفال الذين يعانون من السمنة.