الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تحذير لمرضى الربو من التعرض للأجواء المليئة بالأتربة

الربو
الربو

قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن مرض الربو من الأمراض المزمنة التي تصيب الكثير من الناس في العالم كله.

وأضاف الدكتور أشرف عقبة، خلال لقاءه ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أنه على مستوى العالم، فإن نسبة حدوث المرض تتراوح من 3% لـ 6% ، لافتًا إلى أن الربو يسبب ضيق في التنفس وكحة وصعوبة في التنفس لدى المرضى، معقبًا: "أصبحت الحالات بسيطة بسبب زيادة الوعي بالعلاج وتناوله بشكل منتظم حتى لا يحدث نوبات من ضيق النفس الشديد".

وأوضح أن نوبات الربو قد تكون شديدة خاصة مع الجو المترب الذي نعاصره في ظل هذا التوقيت، ولذلك نحذر أصحاب هذا المرض من التعرض للأجواء المليئة بالأتربة؛ لأنه من العوامل التي تثير نوبات الحساسية لديهم وتكون سببًا في نوبات شديدة قد تحتاج في بعض الأحيان إلى دخول المستشفى. 

وأشار إلى أن المناعة جزء من أجسادنا، وبالتالي فهي تتأثر بحالتنا الصحية بشكل عام، معقبًا: "أي شخص يبحث عن وسيلة لتقوية المناعة، لكن لا يوجد شيء يسمى تقوية القلب ولا شيء يسمى تقوية الجهاز الهضمي، وبالتالي نحن نبحث عن المناعة المتوازنة".

وأشار إلى أنه في حالة ضعف المناعة يتعرض الإنسان للالتهابات والأورام، وإذا كانت المناعة قوية يتعرض الإنسان للحساسية وأمراض المناعة الذاتية، وبالتالي لا نريد أن تكون المناعة قوية أو ضعيفة، وإنما نريدها متوازنة ومتكافئة.

 

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