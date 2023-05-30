لو فاتك الترند| حكم جديد لصالح "الخطيب" ضد مرتضى منصور.. والبورصة تواصل الصعود عند الإغلاق

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند اليوم، وتنوعت ما بين فنية واجتماعية وسياسية، وفى هذا السياق يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "لو فاتك الترند".

وزيرة الثقافة تعتمد قائمة الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قائمة أسماء الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية، خلال اجتماع المجلس الأعلى للثقافة التاسع والستين، المُخصص للتصويت على منح جوائز الدولة، بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وأعضاء المجلس.

https://www.dostor.org/4410237

حبس 3 أشهر.. حكم جديد لصالح "الخطيب" ضد مرتضى منصور

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، حضوريًا بالحبس ثلاثة أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في القضية رقم 728 لسنة 2023 لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي.

https://www.dostor.org/4410201

البورصة تواصل الصعود عند الإغلاق.. و"السوقى" يضيف 19 مليار جنيه إلى مكاسبه

صعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد الأجانب، تلك التي قابلتها عمليات بيع مماثلة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين المصريين الأفراد والعرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

https://www.dostor.org/4410200

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة هروب أوسوريو قبل مباراة طلائع الجيش

نفى أحمد حسني، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد عن هروب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، وترك فندق الإقامة.

https://www.dostor.org/4410180

حلقة منى زكى مع محمود سعد فى "Sold Out" غدًا على "WATCH IT"

أتاحت منصة WATCH IT من المشروع الترفيهي Sold Out من خلال حلقة حوارية مختلفة ومميزة للنجمة منى زكي مع الإعلامي محمود سعد ضمن المحور الحواري أحد المحاور الثلاثة للمشروع وهى «الحواري والكوميدي والغنائي».

https://www.dostor.org/4410168

تجوب القرى والأماكن النائية.. انطلاق قافلة "قصور الثقافة" بالبحيرة

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أمس الإثنين، أولى الفعاليات الثقافية والفنية، لقافلة قرية روضة المغازي بالمحمودية بمحافظة البحيرة، ضمن خطة القوافل الثقافية التي تجوب معظم القرى والأماكن النائية.

https://www.dostor.org/4410163