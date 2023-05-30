الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود عند الإغلاق.. و"السوقى" يضيف 19 مليار جنيه إلى مكاسبه

البورصة
البورصة

صعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء القوية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد الأجانب، تلك التي قابلتها عمليات بيع مماثلة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين المصريين الأفراد والعرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و138 مليار جنيه، مقابل تريليون و119 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الإثنين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.88%، ليغلق عند مستوى 17534 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 77. 0%، لينهي التعاملات عند مستوى 3263 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي صعد بنسبة بلغت 1.13%، ليغلق عند مستوى 4899 نقطة.

وارتفع مؤشر "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.88% ليغلق عند مستوى 17534 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 50" بنسبة بلغت 1.84% ليغلق عند مستوى 3208 نقاط، ما دفع مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" للصعود بنسبة بلغت 1.97% ليغلق عند مستوى 21071 نقطة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.86%، ليغلق عند مستوى 7340 نقطة.

اسهم و مؤشرات البورصة المصرية عمليات الشراء القوية من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية و العربية المتعاملين الأفراد الاجانب عمليات بيع مماثلة من جانب المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار الاجنبية و المتعاملين المصصريين الافراد بح راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 19 مليار جنيه ترليون و 119 مليار جنيه بختام معاملات امس الاثنين

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