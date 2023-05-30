حلقة منى زكى مع محمود سعد فى "Sold Out" غدًا على "WATCH IT"

أتاحت منصة WATCH IT من المشروع الترفيهي Sold Out من خلال حلقة حوارية مختلفة ومميزة للنجمة منى زكي مع الإعلامي محمود سعد ضمن المحور الحواري أحد المحاور الثلاثة للمشروع وهى «الحواري والكوميدي والغنائي».

وخلال الحلقة الجديدة من Sold Out تحدثت الفنانة منى زكي عن الكثير من التفاصيل الحياتية والفنية المختلفة وفتحت قبلها للإعلامي محمود سعد.

وتتحدث منى زكي، خلال الحلقة، عن تفاصيل مسلسلها الجديد “تحت الوصاية” والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وحققت خلاله حالة نجاح كبيرة للغاية.

وأعلنت المنصة منذ دقائق عن الحلقة عبر صفحتها على موقع فيسبوك بنشرها لصورة من الحلقة لمنى زكي ومحمود سعد وعلقت عليها: "متفوتش لقاء مميز جدًا بكره مع النجمة منى زكي في Sold Out Interviews من أعمال WATCHIT الأصلية حصريًا".

ويشمل البرنامج 3 نسخ لـ3 فقرات، النسخة الأولى sold out interviews، عبارة عن جلسة حوارية يقدمها الإعلامى محمود سعد مع النجوم والمشاهير فى حضور الجمهور.

النسخة الثانية sold out music، تختص بتقديم حفلات لأبرز النجوم والمطربين، أما النسخة الثالثة sold out comedy فهى مخصصة لتقديم عروض كوميدية يكون بطلها شخص واحد، ويبدأ فى نقد سلوكيات وأفكار بأسلوب كوميدى يتفاعل معه الجمهور.

وتنتظر منى زكي عرض 3 أفلام دفعة واحدة خلال الفترة المقبلة “الجواهرجي” مع النجم الكوميدي محمد هنيدي ويتبقى عدد قليل من المشاهد، وسيتم تصويرها خلال موسم الصيف، كما تنتظر منى زكي عرض فيلمها المؤجل منذ فترة طويلة وهو “القاهرة- مكة” وتقدمه بمشاركة مجموعة من النجوم ومن المقرر عرضه نهاية العام الجاري، على أن يشارك في عدد من المهرجانات ومتوقع عرضه بالدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة العربية السعودية.