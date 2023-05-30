الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

شكوى بالجمعية العمومية للمهندسين.. مهندس يفاجئ بتسجيل اسمه دون حضوره

جانب من الجمعية
جانب من الجمعية

تقدم المهندس أسامة محمد شاكر، بشكوى لرئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين، بشأن تسجيل اسمه من قبل شخص آخر غيره.

وقال المهندس في شكواه: “موظفة التسجيل قد أفادت بعد مراجعة بيانات كارنيه النقابة وبطاقة الرقم القومي بأنه قد تم تسجيل اسمي بالفغل، رغم عدم تقدمي قبل ذلك بالتسجيل”.

في سياق آخر، وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تحية للمهندسين الذين حرصوا على الحضور من كافة أنحاء الجمهورية للمشاركة في الجمعية العمومية غير العادية لبحث سحب الثقة منه.

وقال النبراوي، في تصريحات له على هامش انعقاد الجمعية العمومية: “للأسف التنظيم سيء جدا ويعرض المهندسين لمعاناة شديدة نتيجة سوء اختيار منظمي هذه الجمعية”.

وشدد: “مصرين على الحفاظ على نقابتنا، واذا انتهى اليوم بقبول سحب الثقة فسوف اكون سعيدا بالعودة إلى صفوف الجمعية العمومية أمارس دوري في خدمة النقابة والمهندسين، وفي حالة رفض سحب الثقة فسوف نصل إلى تفاهم مع مجلس النقابة بعد ادراك موقف الجمعية العمومية”.

وكشف: “قدمنا عدة شكاوى للجنة المشرفة بشأن الخروقات التي شابت الجمعية العمومية أولها سقوط السيستم بما سبب زحام وتشكك في الإجراءات، كما أن البعض صوت دون الإجراءات المتفق عليها وهي بطاقة الرقم القومي والبطاقة”.

الجمعية العمومية للمهندسين الجمعية العمومية غير العادية المهندس طارق النبراوي طاقة الرقم القومى طارق النبراوي

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