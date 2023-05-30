الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا: لن يتم استلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة

محافظ قنا
محافظ قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الرصف وتركيب بلدورات الرصيف والإنترلوك التي تجري بعدد من شوارع مدينة قفط ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه.

رافق المحافظ خلال الجولة؛ الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس صالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، وياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قفط وعدد من القيادات التنفيذية.

واستهل محافظ قنا جولته بتفقد أعمال طبقة الأساس (التربة الزلطية) الخاصة بشارع المحطة بمركز قفط بطول 1250 متر وعرض 24 مترًا تقريبًا، كما اطلع على أعمال الرصف التي تمت بشارع مصطفي كامل بطول 600 متر وعرض 8 متر تقريبا، وتابع سير العمل بتركيب بلاط الإنترلوك الذي يجرى تنفيذه بأحد الشوارع الفرعية من شارع الانصاري، موضحاً أن الشوارع الرئيسية سيتم رصفها بينما سيتم تركيب الانترلوك بالشوارع الفرعية فقط وذلك لإضفاء الشكل الحضاري على شوارع المدينة.

وأكد المحافظ، أنه لن يتم استلام أي مشروع إلا بعد التأكد من مطابقته لمعايير الجودة والمواصفات المحددة، مشيرا إلى أنه سوف يتم أخذ عينات من الطرق وإرسالها إلى المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

 وأوضح أن أعضاء اللجنة المختصة بإستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة سوف يتابعون الإشراف على التنفيذ لتحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة، وفقا للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف.

وأضاف أن القيادة السياسية تبذل جهود حثيثة للارتقاء بكافة اعمال البنية التحتية لا سيما الطرق سواء الداخلية منها أو الاقليمية بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

الجدير بالذكر أن شوارع مدينه قفط لم تشهد أعمال رصف لأكثر من 18 عاما، نتيجة توقف الأعمال في مشروع الصرف الصحي بالمدينة ، ولكن بعد دخول مشروع الصرف الصحي بالمدينة ضمن المشروعات التي ينفذها برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمحافظه قنا، تم الانتهاء من المشروع وافتتاحه تجريبيا للعمل وتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بشوارع المدينة ويجري حاليا اعمال الرصف وتركيب البلدورات للأرصفة لإعاده المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

ؤية مصر 2030 5 ملايين جنيه اشرف الداودي أعمال البنية التحتية أعمال الرصف اشرف

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