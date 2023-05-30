الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بتمزيق جسد زوج شقيقته فى المقطم

حبس
حبس

أمرت نيابة المقطم الجزئية، بحبس متهم بطعن زوج شقيقته بسبب خلافات زوجية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم في الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان تبلغ لقسم شرطة المقطم من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص مقيما بدائرة القسم، مصابا بعدة جروح طعنية بالجسم.

وبالانتقال وسؤال شقيقة المصاب قررت حدوث مشادة كلامية بين المصاب وشقيق زوجته بسبب وجود خلافات زوجية بين شقيقها وزوجته تركت على إثرها الأخيرة مسكن الزوجية، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً إصابته المُشار إليها، ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

طعن خلافات زوجية تحريات المباحث سماع اقوال شهود العيان

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