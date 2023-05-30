إصابة 4 فى حريق شقة سكنية بفيصل

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حريق شب في شقة سكنية بعقار بشارع محطة حسن محمد في فيصل بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع عبيدة بن الجراح محطة حسن محمد بمنطقة فيصل.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الأول بعقار مكون من 5 طوابق، وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات.

وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفي أم المصريين لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.