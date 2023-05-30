"النبراوي": قدمنا للجنة المشرفة شكاوى بشأن خروقات بالجمعية العمومية لـ"المهندسين"

وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، تحية للمهندسين الذين حرصوا على الحضور من كافة أنحاء الجمهورية للمشاركة في الجمعية العمومية غير العادية لبحث سحب الثقة منه.

وقال نقيب المهندسين، في تصريحات له على هامش انعقاد الجمعية العمومي، للأسف التنظيم سيء جدا ويعرض المهندسين لمعاناة شديدة نتيجة سوء اختيار منظمي هذه الجمعية.

وتابع " النبراوي"، مصرين على الحفاظ على نقابتنا، واذا انتهى اليوم بقبول سحب الثقة فسوف أكون سعيدا بالعودة إلى صفوف الجمعية العمومية أمارس دوري في خدمة النقابة والمهندسين، وفي حالة رفض سحب الثقة فسوف نصل إلى تفاهم مع مجلس النقابة بعد إدراك موقف الجمعية العمومية

وأضاف قدمنا عدة شكاوى للجنة المشرفة بشأن الخروقات التي شابت الجمعية العمومية ، أولها سقوط "السيستم" مما سبب زحاما وتشككا في الإجراءات، كما أن البعض صوت دون الإجراءات المتفق عليها وهي بطاقة الرقم القومي والبطاقة.