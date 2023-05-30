الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مجلس الدولة يحدد موعد تسلم مستندات المعينين بوظيفة مندوب مساعد دفعة 2020

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حدد مجلس الدولة، موعد تقديم المستندات النهائية للمعينين من خريجي كليات الحقوق من دفعة 2020، بعد تصديق قرار الرئيس السيسي بتعيينهم رسميا والبالغ عددهم 196 مندوبا مساعدا.

وحددت الوحدة مواعيد تقديم تلك الأوراق، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، بدءا الأحد الموافق 4 يونيو للمعينين من رقم 1 وحتى رقم 70، ويوم الاثنين بدء من رقم 71 وحتى رقم 140، ويوم الثلاثاء للمعينين بداية من رقم 141 وحتى 196.

وتقدمت إدارة المجلس، بالتهنئة إلى المندوبين المُساعدين من دفعة 2020 المُعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2023، متمنية لهم حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.

وأوضحت وحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة، أنه يجب على المندوبين المُعينين اتباع بعض الإجراءات والشروط، مثل تقديم المستندات والأوراق المطلوبة على النحو التالى، 5 صور شخصية حديثة بالزي الرسمي وخلفية بيضاء سادة، و3 صور من بطاقة الرقم القومي، وإقرار الذمة المالية من البريد، وتقديم ما يُفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها، وأصل شهادة بالموقف من التجنيد.

قرار الرئيس السيسي مندوبا مساعدا كليات الحقوق دفعة 2020 تقديم المستندات القرار الجمهوري

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