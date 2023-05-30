إحباط تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، والدكتور هشام شرارة، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على رحلة خطوط الطيران التركية، اشتبه في راكبة أجنبية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص تلاحظ وجود عبوات دوائية، وبتفتيش حقائب الراكبة تفتيشا دقيقاً تبين وجود 10 شرائط من عقار الكونترمال المخدر بإجمالي 100 قرص و2 زجاجة من السائل المخدر بين طيات الملابس.

وقرر مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 19 لسنة 2023 وإحالة الراكبة للنيابة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

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