الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إحباط تهريب أقراص مخدرة بمطار الغردقة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، والدكتور هشام شرارة، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020  وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على رحلة خطوط الطيران التركية، اشتبه في راكبة أجنبية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص تلاحظ وجود عبوات دوائية، وبتفتيش حقائب الراكبة تفتيشا دقيقاً تبين وجود 10 شرائط من عقار الكونترمال المخدر بإجمالي 100 قرص و2 زجاجة من السائل المخدر بين طيات الملابس.

وقرر مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 19 لسنة 2023 وإحالة الراكبة للنيابة بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

 

34ae925e-959c-4b60-b958-4764f8fc62dd
34ae925e-959c-4b60-b958-4764f8fc62dd
fbd1e5d5-66c6-4cc1-bd2c-0d2ee486a658
fbd1e5d5-66c6-4cc1-bd2c-0d2ee486a658
جمارك مطار الغردقة مطار الغردقة الدولي تهريب الاقراص المخدرة مكافحة المخدرات

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

بالأسماء.. حركة تنقلات بمديرية زراعة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)