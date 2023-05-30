برلمانى: حضور الرئيس اختبارات وظائف التعليم تأكيد على شفافية الاختيار

اعتبر النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اختبارات المتقدمين للالتحاق بوظائف فى وزارة التعليم، تأكيد على الشفافية المطلقة في اختيار المعينين بالدولة في مختلف وزاراتها ومؤسساتها والتدقيق على الكفاءة في شغل الوظيفة.

وأوضح أبوعايشة، في تصريحات له اليوم، أن حضور الرئيس السيسي جانبا من الاختبارات التى تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، وذلك بعد اجتيازهم فترة تدريب شاملة ومتكاملة، وبهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علمياً وفنياً وشخصياً- خطوة غير مسبوقة من جانب القيادة السياسية وإشارة لمختلف الوزارات والمؤسسات بالتدقيق في الأسماء والمؤهلين لشغل الوظائف المختلفة، فوظيفة بالدولة سواء كانت بالتربية أو التعليم أو غيرها تحتاج إلماما شاملا وحيوية وذكاء وقدرات مؤهلة ومناسبة للوظيفة من جانب صاحبها.

وتابع أن مصر تنتهج وبتوجيهات الرئيس السيسي إصلاحا شاملا، ولا يشغل الوظائف إلا مستحقوها وفق معايير غاية في العدالة والنزاهة والجميع يرون ذلك بأنفسهم.

واختتم أنه طوال السنوات الماضية والقيادة السياسية تركز على الشفافية التامة في التعيينات والوظائف، واتباع معايير عصرية وعادلة مع الجميع. فلا يعين بالوظيفة إلا من يستحقها وعن جدارة.

وفي وقت سابق من اليوم، شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى جانبا من الاختبارات التى تُعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية، وذلك بعد اجتيازهم فترة تدريب شاملة ومتكاملة، بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة على أعلى مستوى علمياً وفنياً وشخصياً.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروعات التعليم تحظى بالأولوية في خطة العام المالي القادم، حيث يشهد قطاع التعليم تنفيذ 1051 مشروعا، وتستهدف الوزارة من خلال خطتها، خفض كثافة الفصول من خلال إنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية، مع تطبيق الجدارات في 756 مدرسة، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم من خلال 39 مدرسة منها 31 مدرسة يابانية و3 مدارس دولية حكومية و5 مدارس متفوقين. وتابعت أن مشروعات الخطة في التعليم الجامعي بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتضمن استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية، مع استكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية بالمحافظات.