مقرر المحور المجتمعي: شهدنا نقاشات متميزة جدًا بجلسات الحوار الوطني (فيديو)

قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني ووزير الشباب والرياضة السابق، إن الحوار الوطني شجع أشخاص كثيرين لحضور الجلسات النقاشية، وشهدنا نقاشات متميزة جدًا بالجلسات، لأن جميع التيارات السياسية والأحزاب والنقابات المهنية وغيرهما جعل الحوار ثري جدًا.

وأضاف عبد العزيز، خلال تصريحاته عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن التيارات المشاركة بالحوار الوطني ستقدم خلال الجلسات المقبلة حلول ومقترحات لعدد من الموضوعات، معقبًا: "أعتقد أن المشاركين وصلوا إلى بعض نقاط التوافق".

ولفت مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني ووزير الشباب والرياضة السابق، إلى أنه حضر جانبا من جلسة السياحة وجانبا من جلسة العدالة الاجتماعية، وكان الحديث عن التحديات والمشكلات التي تواجه السياحة والعدالة الاجتماعية.

لابد أن يكون هناك ربط بين المحاور

وأوضح مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني ووزير الشباب والرياضة السابق، أن الصحة والتعليم لابد أن يكون لهم جانب اقتصادي، وتمويلي، حيث أنه لا يمكن تطويرهم إلا باعتمادات مالية طبقًا لإمكانيات وموارد الدولة، لذلك لابد أن يكون هناك ربط بين المحاور.