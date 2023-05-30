عضو بـ"ابدأ" يكشف أبرز التحديات أمام توطين الصناعة في مصر

كشف المهندس عبد الرحمن عمر عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ"، أبرز التحديات التي تواجه توطين الصناعة، وفي مقدمتها عامل الوقت وتعدد جهات الولاية والإجراءات المكررة في جهة ما وأخرى إضافة إلى المشاكل التي تتعلق بالمرافق.

وأضاف "عمر" خلال في مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز” أن جلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحور الاقتصادي شهدت توافقًا على نوعية التحديات التي تواجه توطين الصناعة في مصر وهذا شيء إيجابي جدًا.

جلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحور الاقتصادي شهدت توافقًا

وأشار عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ"، إلى أن هذه التحديات تستوجب إيجاد حلول لها، من خلال وضع خريطة واضحة للبيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار الصناعي وتحديد القطاعات التي تهتم الدولة بها.

وتابع عضو المبادرة الوطنية "ابدأ" إلى أنه يفضل البدء في وضع سياسية واضحة لنوعيات الاستثمار الصناعي التي ستعد فيما بعد قاطرة للتنمية.