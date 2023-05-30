فنان أردني يشارك أغنية جديدة تكريما لحفل الزفاف الملكي المرتقب

مع بقاء يومين على حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والسيدة رجوى السيف، بلغت الإثارة أعلى مستوياتها، بعد كل شيء لم يستضيف الأردن حفل زفاف ملكي بهذا الحجم منذ ما يقرب من 30 عامًا وآخرها كان زواج الملك عبد الله الثاني من الملكة رانيا في 1993.

أقيم حفل الحناء الرسمي الأسبوع الماضي، والصور من الاحتفالات جميلة ومغرية للغاية، في المنشور الدائري الذي نشرته جلالة الملكة رانيا ملكة الأردن شوهدت رجاء السيف وهي ترتدي فستانًا أنيقًا مطرزًا باللونين الأبيض والذهبي مع حجاب مطابق من تصميم المصممة السعودية هنيدة، اختارت إطلالة مكياج طبيعية مع حواجب ممتلئة، وشعرها اللطيف انجرف إلى الوراء تحت الحجاب.

بحضور جلالة الملكة رانيا التي كانت ترتدي من سعيد قبيسي، كانت الأميرة إيمان والأميرة سلمى المتزوجة حديثًا مع عائلتها، وكانت حفلة الحناء لرجوى السيف علاقة سعيدة مليئة بالرقص والموسيقى التقليدية.

نشرت الملكة رانيا مساء أمس مقطع فيديو لأغنية من إنتاج المنتج الأردني آن عوض والفنان ملحم زين على قصصها على إنستجرام، تم إنشاء الفيديو والمسار تكريما لحفل الزفاف الملكي الأردني القادم، وقال الفنان في التعليق: "أهنئ الأسرة الهاشمية الكريمة التي هي فرحة الأمة العربية كلها مبروك # نفرح_بالحسين".

سيتزوج الزوجان في قصر زهران مكان حفل زفاف الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا قبل أن ينتقلا إلى قصر الحسينية الحديث، وسيستقبل العروسان الضيوف قبل مأدبة مسائية، حيث تم بناء قصر زهران في عام 1957 في غرب عمان وهو بمثابة مقر للمحكمة الهاشمية حيث تقام الحفلات الرسمية، بما في ذلك حفلات الزفاف الملكية.