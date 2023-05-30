الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

فنان أردني يشارك أغنية جديدة تكريما لحفل الزفاف الملكي المرتقب

زفاف ولي العهد
زفاف ولي العهد

مع بقاء يومين على حفل زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والسيدة رجوى السيف، بلغت الإثارة أعلى مستوياتها، بعد كل شيء لم يستضيف الأردن حفل زفاف ملكي بهذا الحجم منذ ما يقرب من 30 عامًا وآخرها كان زواج الملك عبد الله الثاني من الملكة رانيا في 1993.

أقيم حفل الحناء الرسمي الأسبوع الماضي، والصور من الاحتفالات جميلة ومغرية للغاية، في المنشور الدائري الذي نشرته جلالة الملكة رانيا ملكة الأردن شوهدت رجاء السيف وهي ترتدي فستانًا أنيقًا مطرزًا باللونين الأبيض والذهبي مع حجاب مطابق من تصميم المصممة السعودية هنيدة، اختارت إطلالة مكياج طبيعية مع حواجب ممتلئة، وشعرها اللطيف انجرف إلى الوراء تحت الحجاب.

بحضور جلالة الملكة رانيا التي كانت ترتدي من سعيد قبيسي، كانت الأميرة إيمان والأميرة سلمى المتزوجة حديثًا مع عائلتها، وكانت حفلة الحناء لرجوى السيف علاقة سعيدة مليئة بالرقص والموسيقى التقليدية.

نشرت الملكة رانيا مساء أمس مقطع فيديو لأغنية من إنتاج المنتج الأردني آن عوض والفنان ملحم زين على قصصها على إنستجرام، تم إنشاء الفيديو والمسار تكريما لحفل الزفاف الملكي الأردني القادم، وقال الفنان في التعليق: "أهنئ الأسرة الهاشمية الكريمة التي هي فرحة الأمة العربية كلها مبروك # نفرح_بالحسين".

سيتزوج الزوجان في قصر زهران مكان حفل زفاف الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا قبل أن ينتقلا إلى قصر الحسينية الحديث، وسيستقبل العروسان الضيوف قبل مأدبة مسائية، حيث تم بناء قصر زهران في عام 1957 في غرب عمان وهو بمثابة مقر للمحكمة الهاشمية حيث تقام الحفلات الرسمية، بما في ذلك حفلات الزفاف الملكية.

حفل زفاف ولي العهد الأردني زفاف ولي العهد الأردني الملكة رانيا أغنية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

بنسبة نجاح 87.5%.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية

روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فور اعتمادها من المحافظين

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)